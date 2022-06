Singer (Elliott): “Grazie per le esperienze condivise con la famiglia Milan” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gordon Singer, managing partner di Elliott, ha commentato così la cessione del Milan al fondo RedBird. Le sue dichiarazioni di vero cuore Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gordon, managing partner di, ha commentato così la cessione delal fondo RedBird. Le sue dichiarazioni di vero cuore

Advertising

zambrysss : Quindi Cardinale è un prestanome di Elliott per evitare casini con la UEFA per quanto riguarda i rapporti con il Lille. Grande Paul Singer - yassine01937035 : RT @RadioRossonera: I #Singer e #Elliott salutano il #Milan con una lettera di ringraziamento: 'È stato un onore essere i custodi di questo… - toplega : RT @ChrisElMuss: Grazie a voi Mister #Singer Paul e Gordon, grazie ad #Elliott. Siete dei veri professionisti, delle persone serie e dei la… - YBah96 : RT @saIva___: Opinione non richiesta: stando a struttura finanziaria e comunicati, oltre a permanenza nel cda di Singer, mi pare che Elliot… - MaNi726 : un suo post l'uscita di Elliott era prevedibile e prevista, credo però che nel corso del tempo il rapporto tra i Si… -