Sindaco Terni | ' Innovazione parola chiave per il futuro | al centro le persone'

Terni, 1 giu. (Adnkronos) - "Ringrazio Acea per aver scelto Terni come prima tappa per l'Innovation Tour. L'Innovazione sarà una delle parole chiave per i prossimi anni. Io credo che questi momenti di confronto siano importanti e indispensabili per permettere di parlare di Innovazione cosicché questa non sarà solo fine a se stessa ma potrà essere un percorso di crescita dove al centro ci saranno le persone". Così il Sindaco di Terni, Leonardo Latini, nel suo intervento per l'Innovation Day Tour 2022 organizzato da Acea presso la sede di Confindustria della città umbra.

