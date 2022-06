(Di mercoledì 1 giugno 2022)a ruota libera. L’attrice 69enne, in un’intervista a La Stampa, non nega anche qualchehot e piccante sul rapporto con. Dopo 30 anni di relazione il desiderio tra i due non si èsopito e il loro rapporto sotto le lenzuola è cambiato, ma èvivo. E lasi lascia scappare anche un piccolo segreto: usa ilvaginale. «Quando eravamo ragazzi se stavamo due o tre giorni senza farlo, ci dannavamo – racconta l’attrice -. E invece che bello farlo due volte al mese. È vero non si tratta più di sesso acrobatico, diciamo sesso al rallenty. Siamo più veloci, ma più slow, ecco. Una cosa che dovrebbe durare 20 minuti, ne durerà 35». E poi svela il segreto della coppia: «Se ...

infoitcultura : Simona Izzo parla dei rapporti intimi con Ricky Tognazzi a 69 anni Devo mettere il balsamo l - infoitcultura : Simona Izzo rivela quanto spesso ha rapporti intimi a 69 anni - infoitcultura : Simona Izzo, la rivelazione hot: «Con Ricky Tognazzi lo facciamo ancora, ma devo mettere il balsamo lì» - fengshuicris : @storie_italiane @eleonoradaniele @alessiasodano5 La Simona Izzo è sempre così folcloristica… Peccato che fa fatica… - filombria : @CVattene @n_fausta ma davvero ci credete ? decine e decine e decine di ragazze che raccontano una cosa e un regist… -

E dallo studio si è alzato un grido di auguri di pronta guarigione per l'ex portiere, da parte di Alessandro Cecchi Paone,e altri ospiti che hanno preso parte alla diretta di oggi, prima ...a ruota libera. L'attrice 69enne, in un'intervista a La Stampa, non nega anche qualche rivelazione hot e piccante sul rapporto con Ricky Tognazzi . Dopo 30 anni di relazione il desiderio ...Riccardo Tognazzi, questo il vero nome di Ricky, è nato a Milano il 1 maggio 1955 (età 67 anni) . E' alto 180 cm per un peso forma di 70 kg. Oggi sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno su R ...Simona Izzo non nega rivelazioni piccanti sul sesso con Ricky Tognazzi, a La Stampa l’attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista parla dei rapporti intimi con l’uomo che ha sposato nel 1995 e con ...