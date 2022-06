Sicurezza alimentare a livello globale, question time con Di Maio (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 1 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per affrontare la questione della Sicurezza alimentare a livello globale, in relazione alla crisi determinata dal conflitto tra Russia e Ucraina (Olgiati – M5S); sulle iniziative in merito al procedimento per il rientro in Italia di Chico Forti, attualmente detenuto negli Stati Uniti (Ruggieri – FI); sulla fornitura di armamenti all’Ucraina e in relazione agli impegni assunti dal Governo in sede parlamentare (Lollobrigida – FdI). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 1 giugno, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per affrontare lae della, in relazione alla crisi determinata dal conflitto tra Russia e Ucraina (Olgiati – M5S); sulle iniziative in merito al procedimento per il rientro in Italia di Chico Forti, attualmente detenuto negli Stati Uniti (Ruggieri – FI); sulla fornitura di armamenti all’Ucraina e in relazione agli impegni assunti dal Governo in sede parlamentare (Lollobrigida – FdI). L'articolo L'Opinionista.

