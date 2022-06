Sicilia | prorogato incarichi manager di 11 aziende sanitarie

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La giunta regionalena ha revocato l'avviso pubblico di selezione per il conferimento deglidi direttore generale dellee degli enti del Servizio sanitario regionale. La decisione è stata presa in attuazione della norma approvata dall'Ars che dispone il divieto di nomine fino alla scadenza della legislatura in corso. Nel contempo, il governo Musumeci, su proposta dell'assessore alla Salute Ruggero Razza, ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre l'incarico dei direttori generali dellei cui contratti scadevano il 31 maggio. Si tratta delle Asp di Caltanissetta (Alessandro Caltagirone), Enna (Francesco Iudica), Catania (Maurizio Lanza), Palermo (Daniela Faraoni) e Siracusa (Salvatore Lucio Ficarra), oltre che degli ospedali di Palermo 'Civico' (Roberto Colletti) e 'Villa Sofia Cervello' ...

