Sicilia, le primarie unitarie Pd-M5s si terranno il 23 luglio: definito il regolamento, voto solo elettronico (anche ai gazebo) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo un incontro durato oltre sei ore, c’è l’accordo sul regolamento: le primarie unitarie della coalizione di centrosinistra e del M5s per la selezione del candidato alla presidenza della Regione Sicilia si terranno il prossimo 23 luglio. Il voto sarà solo elettronico, con la possibilità però per gli elettori di registrarsi e scegliere se votare direttamente sulla piattaforma selezionata o al gazebo (sempre in moda telematica). Le presentazioni delle candidature, invece, avverranno tra il 23 e il 28 giugno. Il tavolo tecnico incaricato di redigere il regolamento si è riunito mercoledì pomeriggio: presenti Alfredo Rizzo per il Partito democratico, Simone Morgana per il Movimento cinque stelle e Sergio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo un incontro durato oltre sei ore, c’è l’accordo sul: ledella coalizione di centrosinistra e del M5s per la selezione del candidato alla presidenza della Regionesiil prossimo 23. Ilsarà, con la possibilità però per gli elettori di registrarsi e scegliere se votare direttamente sulla piattaforma selezionata o al(sempre in moda telematica). Le presentazioni delle candidature, invece, avverranno tra il 23 e il 28 giugno. Il tavolo tecnico incaricato di redigere ilsi è riunito mercoledì pomeriggio: presenti Alfredo Rizzo per il Partito democratico, Simone Morgana per il Movimento cinque stelle e Sergio ...

Advertising

AndreaMarcucci : Pd e M5S in #Sicilia pensano di fare le stesse cose? Abbiamo un programma comune e quindi faremo le primarie? IL ca… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Forse in Sicilia M5S, Pd e LeU sceglieranno con le primarie giallorosa il candidato presidente.… - fattoquotidiano : Regionali Sicilia, per la prima volta Pd-M5s-Sinistra faranno primarie unitarie per scegliere il candidato - Roky99760738 : RT @evamarghe: ' Si ma è sicuro che molti degli elettori non si sposteranno a dx in Sicilia ' 'Vorremmo fare le primarie ' Massimo Franco a… - sissiisissi2 : RT @lasiciliait: Fissate per il 23 luglio le primarie del centrosinistra in Sicilia: voto solo elettronico online o nei gazebo https://t.c… -