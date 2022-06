Sicilia | la commissione Ue boccia il piano rifiuti di Musumeci | “Manca descrizione chiara” A rischio 35 milioni di fondi europei

Advertising

NuovoSud : Commissione Ue boccia il Piano rifiuti della Sicilia - CarieriF : RT @RedStar000: Uno dei tanti serbatoi di voti con cui si mantengono politici inetti e corrotti!!! #Sicilia “L’Azienda siciliana trasporti… - luisaloffredo28 : RT @RedStar000: Uno dei tanti serbatoi di voti con cui si mantengono politici inetti e corrotti!!! #Sicilia “L’Azienda siciliana trasporti… - RedStar000 : Uno dei tanti serbatoi di voti con cui si mantengono politici inetti e corrotti!!! #Sicilia “L’Azienda siciliana tr… - MarioBarresi : Il bilancio di (quasi) 5 anni di commissione #antimafia #ars con @clfava1957 e @dagostinonicola #regione #sicilia… -

... ha detto Cordaro durante l'audizione della. L'assessore ha ricordato che ci sono anche ... prevenzione e lotta agli incendi boschivi" approvato dallanel 2015 e aggiornato ogni anno.... Giampiero Trizzino, dopo avere scoperto che laeuropea ha bocciato il piano rifiuti ... proprio a causa della carenza degli impianti in." Sulla stessa lunghezza d'onda Ketty Damante:..."La Commissione europea boccia il piano di rifiuti di Nello Musumeci e chiude i rubinetti dei fondi destinati per la costruzione degli impianti di trattamento in Sicilia. A rischio oltre 35 milioni di ...“La Commissione europea boccia il piano di rifiuti di Musumeci. A rischio oltre 35 milioni di euro”. Ne danno notizia i deputati del M5S all'Ars Giampiero Trizzino e Ketty Damante ...