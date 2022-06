Severodonetsk vicino alla resa. Gli Usa invieranno a Kiev nuovi sistemi missilistici

(Di mercoledì 1 giugno 2022) "Le perdite quotidiane in combattimento dell'Ucraina sono di circa 60 - 100 soldati uccisi e circa 500 feriti". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un'intervista ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dic… - TranslateWarIT : Il ministero degli Affari Esteri francese ha chiesto un'indagine sulla morte del giornalista Frederic Leclerc-Imhof… - tremendoandre : RT @Guido44895392: L'esercito russo è superiore all'esercito ucraino in termini di potenza di fuoco. I corrispondenti della BBC hanno inter… - Guido44895392 : L'esercito russo è superiore all'esercito ucraino in termini di potenza di fuoco. I corrispondenti della BBC hanno… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dichiarat… -

Se non riesci a occupare quel Paese - spiega - è una debolezza" definendo una "follia" le bombe sganciate dall'esercito russo su un impianto chimico a(la città che i russi da giorni ..."Sono inorridito nel vedere, la fiorente città dove avevamo il nostro quartier ... Dopo il bombardamento di un veicolo di evacuazionea Lysychansk, in cui un giornalista francese è ...Rischio chimico nella città di Severodonetsk, dove si trovano 12 mila civili: colpito uno stabilimento industriale in cui si lavora l'acido nitrico ...Guerra in Ucraina, la diretta. «Prendere il Donbass entro un mese». Mentre Severodonetsk è sempre più stretta nella morsa dei russi, che ormai controllano la ...