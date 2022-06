Serie B, Venezia: risolto ufficialmente il contratto con Paolo Zanetti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Venezia e l’allenatore Paolo Zanetti, prossimo a firmare per la panchina dell’Empoli, hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’ex tecnico al club lagunare, retrocesso in Serie B. La risoluzione riguarda anche gli uomini dello staff di Zanetti. Il presidente Duncan Niederauer ed il club arancioneroverde, in una nota, hanno ringraziato Zanetti e il suo staff per l’ottimo lavoro svolto, culminato nel 2021 con la storica promozione in Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ile l’allenatore, prossimo a firmare per la panchina dell’Empoli, hannoconsensualmente ilche legava l’ex tecnico al club lagunare, retrocesso inB. La risoluzione riguarda anche gli uomini dello staff di. Il presidente Duncan Niederauer ed il club arancioneroverde, in una nota, hanno ringraziatoe il suo staff per l’ottimo lavoro svolto, culminato nel 2021 con la storica promozione inA. SportFace.

