Sequestro di Eitan, estradato in Italia l'autista che accompagnò il nonno del bambino in Italia (Di mercoledì 1 giugno 2022) C'era un secondo uomo, secondo gli inquirenti Italiani, insieme a Shmuel Peleg il nonno di Eitan – il piccolo sopravvissuto alla strage del Mottarone – accusato del rapimento del bambino un anno fa. Gabriel Alon Abutbul, l'autista e presunto complice dell'uomo, è stato estradato in Italia in esecuzione del mandato d'arresto europeo che era stato emesso nei suoi confronti come comunica il procuratore di Pavia Fabio Napoleone. L'uomo, cittadino israeliano e residente a Cipro dove era stato arrestato, ha "prestato", spiega la nota della Procura, "il proprio consenso" alla consegna alle autorità Italiane. È arrivato all'aeroporto di Malpensa ed è stato portato davanti al gip di Pavia per "l'interrogatorio

