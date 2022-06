"SCRITTO IN STAMPATELLO MAIUSCOLO". Oramai i libri per bambini si vendono così (Di mercoledì 1 giugno 2022) “SCRITTO in STAMPATELLO MAIUSCOLO”, anzi, “SCRITTO IN STAMPATELLO MAIUSCOLO” è il bollino sullo stand di una nuova collana di libri per bambini, nonché sulla copertina di ciascun volume della serie. Trattasi di brevi fascicoli illustrati con celebri storie Disney – “La carica dei 101”, “Frozen”, “Toy Story”, eccetera – che forniscono un resoconto degli eventi principali tale per cui, grazie allo STAMPATELLO MAIUSCOLO, non vengano affaticati né gli occhi né le capacità ermeneutiche dei piccoli lettori. In sostanza è un bel modo di dire agli adulti: “Tranquilli, i vostri figli saranno peggio di voi. Nessuno indurrà la vostra prole agli sforzi cui vi hanno costretti i vostri genitori mettendovi davanti pagine fitte, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) “in”, anzi, “IN” è il bollino sullo stand di una nuova collana diper, nonché sulla copertina di ciascun volume della serie. Trattasi di brevi fascicoli illustrati con celebri storie Disney – “La carica dei 101”, “Frozen”, “Toy Story”, eccetera – che forniscono un resoconto degli eventi principali tale per cui, grazie allo, non vengano affaticati né gli occhi né le capacità ermeneutiche dei piccoli lettori. In sostanza è un bel modo di dire agli adulti: “Tranquilli, i vostri figli saranno peggio di voi. Nessuno indurrà la vostra prole agli sforzi cui vi hanno costretti i vostri genitori mettendovi davanti pagine fitte, ...

Advertising

Feraiol75 : @AlfioKrancic L'ha scritto in stampatello o si è limitato ai disegni? - ludecri777 : @Stefanialove_of Ma infatti! Proprio perché la penso come te ho scritto 'persone adulte di FIDUCIA' (rimarcando, co… - AniMatMigrante : @masdeca @BarbagianStein @prokofiev95 Credo che l'abbia passata liscia solo perché ha scritto in stampatello. Avere… - daniele19921 : RT @Imbruttito2: @chiaradzilla Ok. Ma un tweet scritto tutto in stampatello che mi dice cosa devo o non devo fare non mi piace. Chiederlo n… - embracing_peace : 1) il mio corsivo è davvero brutto e soprattutto c'erano tante lettere inventate prendendo spunto dallo stampatello… -