Scherma Modica | Francesco Spampinato medaglia di bronzo al Campionato Italiano Cadetti

(Di mercoledì 1 giugno 2022)– Continua il “periodo di” per, che dopo la doppiaconquistata ai Campionati del Mediterraneo appena due settimane fa in Giordania, ritorna ancora una volta sul podio, questa volta al. La prestigiosa manifestazione per l’assegnazione dei titoli italiani delle categorie under17 ed under20 è stata ospitata proprio in Sicilia a Catania, nel corso dello scorso fine settimana.partiva subito bene nel girone preliminare; con cinque vittorie ed una sola sconfitta si presentava da testa di serie n.5 nel tabellone di eliminazione diretta, partendo direttamente dal turno dei sedicesimi. Qui affrontava il trevigiano Pasin, superato nettamente per 15/7. Con lo stesso ...

Advertising

usatoscherma : RT @radiortm: Scherma Modica. Spampinato medaglia di bronzo al Campionato Italiano Cadetti - - radiortm : Scherma Modica. Spampinato medaglia di bronzo al Campionato Italiano Cadetti - -

Continua il "periodo di bronzo" per Francesco Spampinato della Conad, che dopo la doppia medaglia conquistata ai Campionati del Mediterraneo appena due settimane fa in Giordania, ritorna ancora una volta sul podio, questa volta al Campionato Italiano ...7 Gestisce la difesa con grande grinta e non tira mai indietro la gamba nei contrasti, ... Anna Cavallaro 7.5 Gestisce le operazioni nel mezzo e nella ripresaBelotti, il cervello ...Modica – Continua il “periodo di bronzo” per Francesco Spampinato, che dopo la doppia medaglia conquistata ai Campionati del Mediterraneo appena due settimane fa in Giordania, ritorna ancora una volta ...Continua il “periodo di bronzo” per Francesco Spampinato della Conad Scherma Modica, che dopo la doppia medaglia conquistata ai Campionati del Mediterraneo appena due settimane fa in Giordania, ritorn ...