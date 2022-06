Scandalo finale di Champions, Macron chiede trasparenza al governo francese (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Federcalcio francese ha fatto sapere che, su un totale di 110.300 persone presentatesi ai cancelli dello Stade de France per assistere alla finale di Champions tra Real e Liverpool, erano 35.000 quelli senza biglietto o con biglietti falsi, confermando così i numeri forniti in un primo momento dalla ministra dello sport Amelie Oudea-Castera. Anche se ieri la stessa Federazione, insieme all’Uefa aveva valutato in 2.800 i “falsi biglietti scansionati”. Ma le polemiche sugli incidenti di sabato non si placano. E oggi è intervenuto sulla questione anche il presidente francese Emmanuel Macron, che tramite la portavoce Olivia Gregoire, ha chiesto al governo e “piena trasparenza e luce sui fatti”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Federcalcioha fatto sapere che, su un totale di 110.300 persone presentatesi ai cancelli dello Stade de France per assistere alladitra Real e Liverpool, erano 35.000 quelli senza biglietto o con biglietti falsi, confermando così i numeri forniti in un primo momento dalla ministra dello sport Amelie Oudea-Castera. Anche se ieri la stessa Federazione, insieme all’Uefa aveva valutato in 2.800 i “falsi biglietti scansionati”. Ma le polemiche sugli incidenti di sabato non si placano. E oggi è intervenuto sulla questione anche il presidenteEmmanuel, che tramite la portavoce Olivia Gregoire, ha chiesto ale “pienae luce sui fatti”. L'articolo ilNapolista.

