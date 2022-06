SAVOIA Americano quest' estate celebra i 140 anni di Garibaldi con il drink che unisce il paese dal Piemonte alla Sicilia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) - Il nuovo vino aperitivoRosso, creato per rappresentare l'Italia unita, dedica la sua variante del cocktailai 140 dell'eroe dei due mondi Milano 1 giugno 2022. Il 2 giugno in Italia è Festa della Repubblica ma non solo, è anche l'versario della scomparsa di Giuseppe, che ha contribuito all'unità delda Sud a Nord, imbarcandosi in un'impresa che oggi lo ricorda come il personaggio più famoso del Risorgimento. Il 2 giugnoa ricorrenza con una rivisitazione del cocktail agrumato che prende il nome proprio dal condottiero che ha fatto l'Italia, il. In un cocktail la storia dell'Unità d'Italia Il ...