Sara Croce, la foto in collant infiamma: scatto bolllente (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nuova foto di Sara Croce ha lasciato tutti senza fiato. Uno scatto che difficilmente verrà dimenticato. Ha stregato i suoi followers. Fin dalla sua prima apparizione, Sara Croce ha lasciato un segno in tutti i telespettatori italiani. L'attenzione si è calata su di lei fin dal suo primo passo davanti alle telecamere. In poco tempo ha raggiunto un successo davvero importantissimo. Si pensi che, oggi, può vantare oltre 1 milione di follower su Instagram. Il punto di svolta che ha caratterizzato Sara Croce è stato Avanti un altro. Lei, però, si è mostrata anche nei panni di Madre Natura nella trasmissione Ciao Darwin. Poco dopo, ha ricoperto il ruolo della "Bonas" ad avanti un altro. Da lì c'è stata una scintilla tra lei e ...

