"Sapete cosa penso di lui?". Antonio Cassano, lo sfregio a Carlo Ancelotti: sconcerto totale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si dibatte su Carlo Ancelotti: è lui il più forte allenatore al mondo? Tesi condivisa da molti, dopo l'ultimo clamoroso trionfo in Champions League con il suo Real Madrid che si è imposto sul Liverpool (e dopo la vittoria della Liga, che ha reso Re Carletto il primo mister nella storia a vincere cinque tornei differenti). Eppure, c'è qualcuno che i meriti indiscutibili di Carlo Ancelotti li mette in discussione. Eccome. Si tratta di Antonio Cassano che, al solito senza particolari filtri, ha detto la sua alla Bobo Tv, la web-tv di Chirstian Vieri. "Tra 10 anni conterà questo, la bacheca e la vittoria della coppa. Poi però vado nel dettaglio ad analizzare: il Liverpool ha fatto 26 tiri, il Real Madrid solo 2 - ha attaccato FantAntonio -. E il gol ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si dibatte su: èil più forte allenatore al mondo? Tesi condivisa da molti, dopo l'ultimo clamoroso trionfo in Champions League con il suo Real Madrid che si è imposto sul Liverpool (e dopo la vittoria della Liga, che ha reso Re Carletto il primo mister nella storia a vincere cinque tornei differenti). Eppure, c'è qualcuno che i meriti indiscutibili dili mette in discussione. Eccome. Si tratta diche, al solito senza particolari filtri, ha detto la sua alla Bobo Tv, la web-tv di Chirstian Vieri. "Tra 10 anni conterà questo, la bacheca e la vittoria della coppa. Poi però vado nel dettaglio ad analizzare: il Liverpool ha fatto 26 tiri, il Real Madrid solo 2 - ha attaccato Fant-. E il gol ...

Advertising

crickecrock__ : RT @ssoof__: raga vedendo queste date non sapete cosa mi sto immaginando - Ale37364793 : Sapete cosa trovo un po’ triste che molti tradiscono le sorelle per un po’ di popolarità… perché se fosse vero che… - itsgioorgiis : @CIELOSTELLAT0 Esultate solo perché non sapete a cosa andate incontro ?? - Malvy34087444 : RT @AngelicaSciacq1: @Parpiglia Che schifo, non sapete più come ripulire l'immagine di altri e infangare lulù, vergognatevi, non si sarebbe… - mfonthenet : @petergomezblog @Massimi68945038 @fattoquotidiano Sai qual'è la cosa più odiosa di voi 5s? Che pensate di avere dav… -