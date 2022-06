Sanità: Bergamo, colleghi regalano 1.800 ore di ferie a infermiere con moglie malata (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Permettere di seguire la moglie gravemente malata con un 'regalo' speciale: 1.800 ore di ferie aggiuntive. A beneficiare dell'aiuto dei colleghi è stato un infermiere del Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo) come racconta il sindacato Nursing Up. "Il collega si chiama Beppe ed è un operatore sanitario di 47 anni. Da qualche anno vive un dramma umano e familiare che minerebbe il coraggio di chiunque, ma non quello di Beppe, che combatte accanto alla giovane moglie, affetta da una grave e rara patologia polmonare. Il problema, di non poco conto, è che Beppe non ha più ferie a disposizione, ma ne ha bisogno, la consorte infatti necessita della sua presenza costante per le complesse cure che sta affrontando", ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Permettere di seguire lagravementecon un 'regalo' speciale: 1.800 ore diaggiuntive. A beneficiare dell'aiuto deiè stato undel Policlinico San Marco di Zingonia () come racconta il sindacato Nursing Up. "Il collega si chiama Beppe ed è un operatore sanitario di 47 anni. Da qualche anno vive un dramma umano e familiare che minerebbe il coraggio di chiunque, ma non quello di Beppe, che combatte accanto alla giovane, affetta da una grave e rara patologia polmonare. Il problema, di non poco conto, è che Beppe non ha piùa disposizione, ma ne ha bisogno, la consorte infatti necessita della sua presenza costante per le complesse cure che sta affrontando", ...

