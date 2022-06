Salvini si lamenta per come è stato trattato dopo la notizia del suo viaggio a Mosca (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il suo obiettivo era la pace, per la quale “si lavora con ambasciatori e governi di tanti Paesi, alla luce del sole, comunicandolo anche a giornali e tivù più volte, avendo come unico fine lo stop alla guerra”: Matteo Salvini abbozza una difesa del suo fantomatico viaggio a Mosca accusando le altri parti politiche che lo hanno attaccato in questi giorni sulla questione. “Io l’ho fatto e continuerò a farlo – ha spiegato – spero in compagnia di tanti colleghi che in questi giorni criticano e chiacchierano, ma per arrivare alla Pace non muovono un dito, preferendo parlare di armi e guerra”. In un’intervista a Fanpage si è lamentato del trattamento ricevuto in seguito alla fuga di notizie sulla sua partenza per la Russia: “Mi hanno linciato ancora prima di partire. Sto lavorando con i miei contatti da ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il suo obiettivo era la pace, per la quale “si lavora con ambasciatori e governi di tanti Paesi, alla luce del sole, comunicandolo anche a giornali e tivù più volte, avendounico fine lo stop alla guerra”: Matteoabbozza una difesa del suo fantomaticoaccusando le altri parti politiche che lo hanno attaccato in questi giorni sulla questione. “Io l’ho fatto e continuerò a farlo – ha spiegato – spero in compagnia di tanti colleghi che in questi giorni criticano e chiacchierano, ma per arrivare alla Pace non muovono un dito, preferendo parlare di armi e guerra”. In un’intervista a Fanpage si èto del trattamento ricevuto in seguito alla fuga di notizie sulla sua partenza per la Russia: “Mi hanno linciato ancora prima di partire. Sto lavorando con i miei contatti da ...

