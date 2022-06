Salvini con l’ambasciatore russo, la Lega ribatte: «Da marzo almeno 10 dichiarazioni pubbliche: Draghi sapeva dell’incontro» – Il video (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le intenzioni di Matteo Salvini di organizzare un viaggio a Mosca non sarebbero mai state nascoste, spiega in una nota la Lega a cui alLega una decina di agenzie stampa: «una rassegna certamente incompleta, ma sufficiente a dimostrare la totale infondatezza delle accuse a Salvini». Dopo che il Copasir ha annunciato l’apertura di un’indagine sulle vicende delle ultime settimane che hanno coinvolto anche il superconsulente del leader della Lega, Antonio Capuano, tra cui l’incontro con l’ambasciatore russo in Italia, la Lega insiste sul fatto che anche quell’incontro era stato esplicitamente citato proprio il faccia a faccia con il diplomatico. L’occasione era stata la riunione con Mario Draghi a Palazzo Chigi lo scorso 5 maggio, quando ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le intenzioni di Matteodi organizzare un viaggio a Mosca non sarebbero mai state nascoste, spiega in una nota laa cui aluna decina di agenzie stampa: «una rassegna certamente incompleta, ma sufficiente a dimostrare la totale infondatezza delle accuse a». Dopo che il Copasir ha annunciato l’apertura di un’indagine sulle vicende delle ultime settimane che hanno coinvolto anche il superconsulente del leader della, Antonio Capuano, tra cui l’incontro conin Italia, lainsiste sul fatto che anche quell’incontro era stato esplicitamente citato proprio il faccia a faccia con il diplomatico. L’occasione era stata la riunione con Marioa Palazzo Chigi lo scorso 5 maggio, quando ...

matteorenzi : La storia de “Il Mostro” non riguarda me ma le Istituzioni. Se ciò che scrivo è vero, è un problema. Se qualcuno pe… - LiaQuartapelle : Una settimana dopo l’inizio dell’invasione russa in ???? , i leader europei erano riuniti per decidere le sanzioni. S… - elio_vito : Dopo le notizie degli incontri con l’Ambasciatore russo, i post, i viaggi programmati a Mosca, Salvini è fonte di g… - carloarbini51 : RT @DarioStefano: Salvini mette a rischio la credibilità e la sicurezza del nostro Paese con le sue sgangherate relazioni “diplomatiche”. C… - 2021Reinvictus : RT @ComVentotene: #Salvini citofona a casa #Putin dopo la partenza della nave russa con l’acciaio ucraino depredato. -