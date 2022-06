Salvatore Campus | Consulente del Lavoro | “Ecco i quattro pilastri sui quali basare la consulenza per un’azienda”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Non solo fiscalità: per il professionista olbiese fondamentale curare gli aspetti legati a risorse umane, privacy e sicurezza Olbia, 1 giugno 2022.Fiscalità, risorse umane, privacy e sicurezza:suilaaziendale, fondamentale per supportare gli imprenditori nel cammino quotidiano della gestione dell’attività. “Sono questi gli elementi essenziali che devono essere curati, possibilmente da un unico professionista che permetta l’armonizzazione della strategia d’impresa”, spiegadeldi Olbia. Specie per il mondo delle micro, piccole e medie imprese, ildeldiventa centrale ...