Salerno. Riqualificazione parco del Mercatello: pubblicato il bando da 4milioni e 600 mila euro (Di mercoledì 1 giugno 2022) E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per la gara di affidamento dei lavori di Riqualificazione del parco Mercatello. L'ammontare dei lavori è di 4.602.526,79 euro con i fondi del programma PORR FESR Campania ... Leggi su puntoagronews (Di mercoledì 1 giugno 2022) E' statosulla Gazzetta Ufficiale ilper la gara di affidamento dei lavori didel. L'ammontare dei lavori è di 4.602.526,79con i fondi del programma PORR FESR Campania ...

Advertising

salernotoday : Salerno, riqualificazione Parco Colle Bellaria: incontro in Comune per l'avvio dei lavori - ZOREIL1945 : RT @mara_carfagna: Una bellissima giornata a #Salerno: con l’incontro di oggi abbiamo avviato un percorso per finanziare con oltre 250 mili… -