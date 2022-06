Salernitana, Nicola: “Ultimissimi dettagli per il rinnovo, non ci sono problematiche” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Il giorno dopo la salvezza ho incontrato il presidente: stiamo definendo gli Ultimissimi dettagli, non ci sono problematiche, rinnoveremo per ripartire. E poi: perché non ripartire? Mi piacciono il contesto, le persone e la possibilità di costruire qualcosa di diverso”. Queste le parole di Davide Nicola nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L’artefice della straordinaria rimonta della Salernitana fino alla salvezza, quindi, è ad un passo dalla firma su un rinnovo che, secondo quanto trapela nelle ultime ore, dovrebbe essere biennale con una clausola di recesso anticipato in caso il rapporto venga interrotto (il club, infatti, per politica aziendale non va oltre rinnovi annuali). C’è stata “sintonia totale tra ruoli e intenti. Un’armonia dalla società ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Il giorno dopo la salvezza ho incontrato il presidente: stiamo definendo gli, non ci, rinnoveremo per ripartire. E poi: perché non ripartire? Mi piacciono il contesto, le persone e la possibilità di costruire qualcosa di diverso”. Queste le parole di Davidenell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L’artefice della straordinaria rimonta dellafino alla salvezza, quindi, è ad un passo dalla firma su unche, secondo quanto trapela nelle ultime ore, dovrebbe essere biennale con una clausola di recesso anticipato in caso il rapporto venga interrotto (il club, infatti, per politica aziendale non va oltre rinnovi annuali). C’è stata “sintonia totale tra ruoli e intenti. Un’armonia dalla società ...

