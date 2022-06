Salernitana | Nicola | «Sintonia e armonia le chiavi del nostro miracolo»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’allenatore dellaè tornato a parlare delsalvezza della squadra granata Davide, allenatore della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha raccontato ilsalvezza della squadra granata. CORSA POST SALVEZZA – «L’istinto e la naturalezza di dichiarare bisogni e sentimenti. Era l’unica possibilità per ringraziare le persone che hanno partecipato a un percorso di tre mesi, una centrifuga per velocità ed intensità, per dire: signori, senza di voi sarebbe stata impossibile». UNA PAROLA – «. Unatotale tra ruoli e intenti. Un’dalla società al direttore, dall’allenatore ai giocatori ai tifosi. Ha moltiplicato certezze e valori». PENSIERI – ...

Advertising

CalcioOggi : Nicola pazzo per la Salernitana: 'Mi ha dato tutto, continuerò qui' - La Gazzetta dello Sport - CalcioNews24 : #Nicola racconta il miracolo salvezza della #Salernitana - TuttoSalerno : Salernitana, Nicola rinnova. Mercato: dal sogno Cavani ai 14 calciatori da cedere - juvinsight : Nicola #Sansone vicino a lasciare #Bologna per accasarsi alla #Salernitana. - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Nicola annuncia: 'La Salernitana mi ha dato tutto, continuerò qui' -

ASCOLTA L'allenatore dellaè tornato a parlare del miracolo salvezza della squadra granata Davide, allenatore della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha raccontato il miracolo ...Commenta per primo Davidenon molla, anzi, rilancia . Dopo l'incredibile salvezza con la, l'allenatore si lancia già verso la prossima stagione e alla Gazzetta dello Sport racconta: 'Mi manca già l'..."Mi manca l’adrenalina. Quando alleno mi piace provarla, ma so staccarmi. Non sono solo il mio lavoro: Davide Nicola è un insieme di desideri, interessi, hobby, curiosità. Credere non è sempre ...La Salernitana riparte da Walter Sabatini e Davide Nicola, tra gli artefici del miracolo salvezza. Il mister ha detto sì nella tarda serata di ieri e firmerà un ricco contratto ...