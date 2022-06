Sala: “Sentirò Inter e Milan per capire se hanno cambiato idea sul nuovo stadio” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il sindaco di Milano Beppe Sala torna sulla questione nuovo stadio di Inter e Milan Il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato sulla questione nuova stadio che riguarda da vicino Inter e Milan. Queste le parole del primo cittadino meneghino, a margine della presentazione di Dropcity, nuovo centro di architettura e design ai Magazzini Raccordati della Stazione centrale. “Sentirò le squadre per capire se hanno cambiato idea o se bisogna proseguire su questa strada. Se lo stadio viene fatto su un’area pubblica è chiaro che è soggetto a un iter di cui la consultazione pubblica è ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il sindaco dio Beppetorna sulla questionediIl sindaco dio Beppeè tornato sulla questione nuovache riguarda da vicino. Queste le parole del primo cittadino meneghino, a margine della presentazione di Dropcity,centro di architettura e design ai Magazzini Raccordati della Stazione centrale. “le squadre perseo se bisogna proseguire su questa strada. Se loviene fatto su un’area pubblica è chiaro che è soggetto a un iter di cui la consultazione pubblica è ...

