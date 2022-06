Sabrina Ferilli | “Se avessi una bacchetta magica…” | il VIDEO dal passato con la rivelazione a sorpresa

Pubblicità

Fedeoer : @iamesse__ @giulw0nderland Malinconico ma svejo(cit Sabrina Ferilli dopo il primo video Cosmex) - maariasev_ : mi pareva sabrina ferilli?? - sburrillo : mio biggest flex è seguire elisa true crime da inizio 2021 e condividere il compleanno cn lei e con sabrina ferilli - ethanmandarino : @paradjsee ??? Tom cruise, Maggie Lindemann, Elisa true crime, Maryl Streep, Sabrina Ferilli, Jessica simpson e tan… - GStefanielle : @stexpatrick @stealterego Quindi sei Sabrina Ferilli? -

Ha ricevuto persino i commenti die Fedez, che ha ammesso di avere lo stesso costume. La d'Urso ha chiesto al suo ospite come sia nata l'idea di girare con addosso solo il costume di ...L'attrice, tifosa giallorossa d.o.c., è scesa in strada per la vittoria della Conference ...Una grave perdita scuote la giornalista: morto il cagnolino di Selvaggia Lucarelli Non è un giorno come gli altri per l’affermata giornalista ...Lui è il personaggio del momento, ha conquistato la scena durante i festeggiamenti del Milan con il costumino verde ed è finito in tv ...