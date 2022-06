(Di mercoledì 1 giugno 2022)– Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG ed al sequestro preventivo di un’immobile, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, a carico di una 49enne cinese gravemente indiziata del reato di favoreggiamento e sfruttamento della. L’indagine della II Sezione della Squadra Mobile capitolina è partita grazie ad alcune segnalazioni secondo le quali, in via Livorno, dietro l’insegna di unorientali, si celava in realtà una casa di appuntamenti. Il primo riscontro è avvenuto ...

ilfaroonline : Roma, sesso e prostituzione nel centro massaggi - CorriereCitta : Roma, centro massaggi offre sesso h24 ai clienti: il giro d’affari a luci rosse - deveraunseraunn : 'Hai mai fatto sesso a Roma nord?' - amo… #tellonym - arcoberici : RT @armidmar: LO SAPEVATE ? ROBERT KENNEDY CI AVEVA AVVERTITI- Le genti italiane tradite dalla sufficienza politica di Berlin… - MassimilianoRPP : RT @armidmar: LO SAPEVATE ? ROBERT KENNEDY CI AVEVA AVVERTITI- Le genti italiane tradite dalla sufficienza politica di Berlin… -

ROMA on line

... a, fino a domenica 5 Giugno. Quattro giorni con 130 eventi in programma, tra presentazioni di ... che sabato 4 giugno alle 21:00 metterà in scena'Zen Remix', dedicato all'Associazione ......non avevano alcun tipo di tabù sessuale e vivevano ilin maniera più libera e spontanea, rispetto alla tradizione cristiana. Ma qual è la particolarità di questo ciondolo fallico L'Antica,... Piazza Garibaldi, immagini choc. Sesso in strada tra due clochard Roma. L’insegna del locale parlava di un centro massaggi specializzato ... Non c’erano più dubbi: al suo interno si vedeva sesso sotto la copertura di un centro massaggi. La segnalazione è arrivata ...Un ciondolo romano a forma di pene è stato considerato un "ritrovamento nazionale significativo". Ma qual è il suo significato