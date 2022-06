Roma | Pruzzo | “Zaniolo? Se resta può fare la storia di questa società Su Mkhitaryan…”

(Di mercoledì 1 giugno 2022)– Roberto, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttomercatoweb, parlando die del mercato della. Ecco quanto affermato. “? Credo sia il caso che resti a, puòladiancora per un po. Su Mkhitaryan? E’ un calciatore forte e spero che ci ripensi perchè allaha fatto bene, ma le dinamiche di mercato portano anche a questo. Devi sostituirlo adeguatamente, è un titolare. Si parla di lui e di, due calciatori molto forti che se vanno via vanno rimpiazzati con due altrettanto forti. Averli, poterli trattenere sarebbe un gran cosa. Se ...

Il Bomber Robertoha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb. L'ex centravanti giallorosso ha parlato di ... "Credo sia il caso che resti a, può fare la storia di questa società ancora ...... che la- ladi cui Di Bartolomei era capitano - aveva giocato e perso contro il ... Il punto più alto è stato sicuramente lo scudetto del 1983 - con una squadra che contemplavae Nela, ...Roma, l'avvertimento spaventa i tifosi: "Rischiamo grosso". Osservatori ed ex giocatori criticano le prime mosse del direttore Tiago Pinto ...Tra i possibili arrivi si parla di Guedes, Maxime Lopez. 'La Roma rispetto all'anno scorso non è nelle condizioni di dover per forza fare mercato. L'anno passato doveva fare in fretta e ha fatto scelt ...