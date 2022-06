Roma, nuova pista per Diawara (Di mercoledì 1 giugno 2022) nuova pista per il futuro di Amadou Diawara, in uscita dalla Roma: il centrocampista si è affidato a un centrocampista tedesco e per... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022)per il futuro di Amadou, in uscita dalla: il centrocamsi è affidato a un centrocamtedesco e per...

Advertising

OfficialASRoma : ?? È partita una nuova asta! Fai la tua offerta per la maglia preparata di Spinazzola per Roma-Venezia Il ricavato… - FcInterNewsit : Sky - Mkhitaryan, la Roma non si è arresa: nuova offerta di rinnovo. Ora palla all'armeno, l'Inter aspetta - ParmeshSriv : RT @InterHubOff: ???? Nuova offerta della Roma per Mkhitaryan: 3,5mln all'anno di parte fissa+bonus in base a presenze che potrebbero portare… - FGiallorossa : RT @OfficialASRoma: ?? È partita una nuova asta! Fai la tua offerta per la maglia preparata di Spinazzola per Roma-Venezia Il ricavato sarà… - InterHubOff : ???? Nuova offerta della Roma per Mkhitaryan: 3,5mln all'anno di parte fissa+bonus in base a presenze che potrebbero… -