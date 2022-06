Roma, Mourinho: “Stagione fantastica, non potevamo fare di più, al contrario di ciò che dicono gli Einstein delle tv” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Per alcuni Einstein delle tv portoghesi la nostra Stagione è stata pessima, ma per me che sono molto esigente con me stesso, è stata fantastica, perché non avevamo le capacità per fare meglio. Ci sono stati giocatori che hanno disputato 50 partite, per non parlare di Rui Patricio che ne ha fatte 54?. Queste le parole di José Mourinho nell’intervista rilasciata a Record. Il tecnico portoghese, che ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un piazzamento in Europa League e la straordinaria ciliegina sulla torta della vittoria in Conference, ha poi aggiunto: “Ho dovuto far giocare alcuni giovani, ho avuto un’assenza di un giocatore top per dieci mesi (Spinazzola, ndr), ho avuto come avversarie Inter, Milan, Juve, Napoli, Atalanta e Lazio e abbiamo giocato 14 partite di giovedì, con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Per alcunitv portoghesi la nostraè stata pessima, ma per me che sono molto esigente con me stesso, è stata, perché non avevamo le capacità permeglio. Ci sono stati giocatori che hanno disputato 50 partite, per non parlare di Rui Patricio che ne ha fatte 54?. Queste le parole di Josénell’intervista rilasciata a Record. Il tecnico portoghese, che ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un piazzamento in Europa League e la straordinaria ciliegina sulla torta della vittoria in Conference, ha poi aggiunto: “Ho dovuto far giocare alcuni giovani, ho avuto un’assenza di un giocatore top per dieci mesi (Spinazzola, ndr), ho avuto come avversarie Inter, Milan, Juve, Napoli, Atalanta e Lazio e abbiamo giocato 14 partite di giovedì, con ...

