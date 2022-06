Roma, Mourinho: “La vittoria della Conference sullo stesso piano delle altre competizioni. E’ stato inaspettato e ci ha regalato emozioni forti” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma Mourinho – Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Record. Il successo in Conference League “La vittoria della Conference League da parte della Roma la colloco allo stesso piamo di una vittoria delle altre competizioni europee perché ha regalato emozioni forti, indipendentemente dalla grandezza della competizione. Ci sono club per i quali le vittorie europee sono conseguenza naturale di investimenti e delle aspettative. Io ho avuto la fortuna che su cinque vittorie, quattro sono state contro natura. Con ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)– Jose, allenatore, ha parlato ai microfoni di Record. Il successo inLeague “LaLeague da partela colloco allopiamo di unaeuropee perché ha, indipendentemente dalla grandezzacompetizione. Ci sono club per i quali le vittorie europee sono conseguenza naturale di investimenti easpettative. Io ho avuto la fortuna che su cinque vittorie, quattro sono state contro natura. Con ...

Advertising

AlfredoPedulla : L’#Inter aspetta #Mkhitaryan, ma ancora non c’è il via libera. Il giocatore ha scelto, tuttavia la #Roma - smentite… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per la #UECLfinal ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #RomaFeyenoord - lapoelkann_ : Boa sorte grande mister Mourinho e alla Roma ?? unica italiana ???? nelle coppe europee #RomaFeyenoord - IGR__t : La #Roma è in cerca di esterni d'attacco visto che il prossimo anno #Mourinho a quanto sembra vuole tornare con il… - TuttoCagliari : Roma: Mourinho 'anno fantastico, non si poteva far di più' -