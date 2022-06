Roma, il Municipio intitola i giardini di Tor Bella Monaca ad Almirante. Sinistra e Anpi fuori di testa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Anche Roma Capitale avrà un luogo dedicato alla memoria di Giorgio Almirante: il consiglio del VI Municipio di Roma, Tor Bella Monaca, l’unico guidato dal centrodestra, ha deciso infatti di intitolare un giardino allo storico leader del Movimento sociale italiano, scomparso il 22 maggio di 34 anni fa. La mozione ha come primo firmatario Emanuele Licopodio, capogruppo della Lega del parlamentino Romano. È stato lui stesso ad annunciarlo sui social: “Finalmente anche Roma Capitale avrà un luogo dedicato alla memoria di Giorgio Almirante — scrive su Facebook e su Twitter — grazie a tutto il consiglio del Municipio VI e a tutti i capogruppo di maggioranza per aver supportato la mia mozione” che, di fatto, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) AncheCapitale avrà un luogo dedicato alla memoria di Giorgio: il consiglio del VIdi, Tor, l’unico guidato dal centrodestra, ha deciso infatti dire un giardino allo storico leader del Movimento sociale italiano, scomparso il 22 maggio di 34 anni fa. La mozione ha come primo firmatario Emanuele Licopodio, capogruppo della Lega del parlamentinono. È stato lui stesso ad annunciarlo sui social: “Finalmente ancheCapitale avrà un luogo dedicato alla memoria di Giorgio— scrive su Facebook e su Twitter — grazie a tutto il consiglio delVI e a tutti i capogruppo di maggioranza per aver supportato la mia mozione” che, di fatto, ...

