ROMA BAR SHOW, grande successo per la seconda edizione dell’International Bar & Beverage Trade Show (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per il secondo anno il ROMA Bar Show ha riscosso un enorme successo di pubblico al Palazzo dei Congressi all’EUR (Piazza John Kennedy 1). Nel 2019 si erano contati più di 10mila visitatori e anche quest’anno i numeri sono davvero da capogiro. ROMA Bar Show è l’unico evento italiano dedicato tutto al mondo del Beverage e della mixology. Il programma delle due ultime giornate di Maggio 2022 è stato caratterizzato da tante attività e tante aree a tema, come la zona dedicata ai mezcal e alle tequila nel Mexico Village. La tematica centrale dell’edizione 2022 del ROMA Bar Show è stata l’artigianalità italiana, con prodotti provenienti da piccole distillerie e medie imprese, ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per il secondo anno ilBarha riscosso un enormedi pubblico al Palazzo dei Congressi all’EUR (Piazza John Kennedy 1). Nel 2019 si erano contati più di 10mila visitatori e anche quest’anno i numeri sono davvero da capogiro.Barè l’unico evento italiano dedicato tutto al mondo dele della mixology. Il programma delle due ultime giornate di Maggio 2022 è stato caratterizzato da tante attività e tante aree a tema, come la zona dedicata ai mezcal e alle tequila nel Mexico Village. La tematica centrale dell’2022 delBarè stata l’artigianalità italiana, con prodotti provenienti da piccole distillerie e medie imprese, ...

Advertising

ciropellegrino : Cappuccino a 8 euro a #Roma? A #Napoli è ancora possibile una colazione in centro a 4 euro (al tavolino)… - DODO_from_roma : @sandraamurri1 onestamente non capisco il problema. Seduti al bar Canova fronte chiesa Artisti quanto lo vuole paga… - Warddaytw : RT @ilgiornale: 'È sconvolgente 8 euro un cappuccino perché il bar dà su #piazzadelPopolo visto che la piazza è di tutti, ricchi e poveri e… - FatalError___ : @GuidoCrosetto @sandraamurri1 Comunque Crosetto più che il 15% di servizio, la cosa che più dovrebbe sorprendere è… - wicckio : @MatteoBandit2 @ElianaR65255194 @Camillamariani4 Non credo però che sia rinomato come il Florian di Venezia che è v… -