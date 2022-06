Roma, ‘8 euro per un misero cappuccino’: giornalista scatena la polemica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una pesante polemica nata per una semplice tazza di cappuccino. O meglio, per una tazza di cappuccino davvero costosa. Già, perché a Roma, in uno dei bar del centro storico, bere una tazza di cappuccino costa ben 8 euro, di cui 7 per la bevanda e 1 per il servizio. A “denunciare” la cosa è stata Sandra Amurri, nota giornalista de Il Fatto Quotidiano. La Amurri, ignara dei costi, è rimasta davvero sorpresa quando il barista le ha presentato il conto. Dopo aver manifestato il suo malcontento, la Amurri avrebbe avuto un piccolo diverbio con il direttore del locale. Il tweet delle polemiche e lo scontrino “incriminato” La giornalista ha poi pubblicato sui social l’accaduto, postando anche la foto dello scontrino “incriminato”.«Benvenuti a Roma, fine lockdown – ha scritto in un tweet la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una pesantenata per una semplice tazza di cappuccino. O meglio, per una tazza di cappuccino davvero costosa. Già, perché a, in uno dei bar del centro storico, bere una tazza di cappuccino costa ben 8, di cui 7 per la bevanda e 1 per il servizio. A “denunciare” la cosa è stata Sandra Amurri, notade Il Fatto Quotidiano. La Amurri, ignara dei costi, è rimasta davvero sorpresa quando il barista le ha presentato il conto. Dopo aver manifestato il suo malcontento, la Amurri avrebbe avuto un piccolo diverbio con il direttore del locale. Il tweet delle polemiche e lo scontrino “incriminato” Laha poi pubblicato sui social l’accaduto, postando anche la foto dello scontrino “incriminato”.«Benvenuti a, fine lockdown – ha scritto in un tweet la ...

sandraamurri1 : Benvenuti a Roma, fine lockdown: un misero cappuccino 8,05 euro. Risposta del direttore : "non L ha visto il menu? se le…