Rolex | siete pronti al grande crollo? | Verso la fine della speculazione

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli orologi di lusso sono stati fino a oggi la “scommessa sicura” per mettere ingenti somme di denaro al riparo da recessione e inflazione. Ma il risultato è una specie di “schema piramidale”, una bolla che rischia di scoppiare da un momento all’altro. L’inflazione e la fiducia nel mercato sono entrambe elevate e queste forze hanno unimpatto sul mercato degli orologi. Un mercato in cui i valori sono solo cresciuti, cresciuti, cresciuti, un fenomeno accentuato dalla forte presenza di speculatori e dalla oggettiva carenza dei pezzi che tutti sembrano volere. La “bolla” è alimentata dalla convinzione che i prezzi cresceranno sempre. Ma sarà davvero così? E cosa potrebbe capitare nel momento in cui la direzione dei prezzi si dovesse arrestare, o addirittura invertire? La “bolla”sta veramente per scoppiare? photo. web, grafica newstvLa ...