Roland Garros nella bufera per scelta orario Djokovic-Nadal: l’ira degli spettatori (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo la caotica notte di Champions League dello scorso sabato sabato, Parigi ha riservato brutte sorprese anche per gli spettatori della sfida di ieri sera fra Nadal e Djokovic al Roland-Garros. La partita si è conclusa all’1 e 15 del mattino, quindi dopo la fine del servizio di metropolitane e autobus. La conseguenza è stata il ricorso massiccio a taxi e Uber, con il risultato di far impennare i prezzi e di lasciare molte persone a piedi in piena notte. La scelta di far giocare con inizio alle 21 – dettata da accordi di diritti televisivi – è già molto contestata dal pubblico e dagli stessi giocatori. In molti si sono affidati a Twitter per lanciare i loro messaggi nella notte: “più di un’ora dopo la partita c’è ancora una marea di gente ovunque attorno allo stadio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo la caotica notte di Champions League dello scorso sabato sabato, Parigi ha riservato brutte sorprese anche per glidella sfida di ieri sera fraal. La partita si è conclusa all’1 e 15 del mattino, quindi dopo la fine del servizio di metropolitane e autobus. La conseguenza è stata il ricorso massiccio a taxi e Uber, con il risultato di far impennare i prezzi e di lasciare molte persone a piedi in piena notte. Ladi far giocare con inizio alle 21 – dettata da accordi di diritti televisivi – è già molto contestata dal pubblico e dagli stessi giocatori. In molti si sono affidati a Twitter per lanciare i loro messagginotte: “più di un’ora dopo la partita c’è ancora una marea di gente ovunque attorno allo stadio ...

