Roland Garros 2022, Rafa Nadal: “Non pensavo di poter raggiungere questo livello. Il piede fa male, non so cosa accadrà dopo il torneo” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Rafa Nadal non finisce di stupire. Il fuoriclasse spagnolo, infatti, ha piegato Novak Djokovic in un quarto di finale del Roland Garros 2022 che è subito entrato di diritto nella storia del Major parigino, al termine di un match letteralmente clamoroso. Quattro set di livello assoluto che lo spagnolo ha portato a casa con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 7-6 dopo quattro ore e sedici minuti di battaglia vera e propria. Al termine del match il nativo di Manacor ha parlato in conferenza stampa, iniziando ovviamente dalla sua condizione fisica: “Non so cosa accadrà dopo questo torneo. Su questo sono molto chiaro, non devo nascondere nulla alla mia età. Ho quello che ho nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022)non finisce di stupire. Il fuoriclasse spagnolo, infatti, ha piegato Novak Djokovic in un quarto di finale delche è subito entrato di diritto nella storia del Major parigino, al termine di un match letteralmente clamoroso. Quattro set diassoluto che lo spagnolo ha portato a casa con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 7-6quattro ore e sedici minuti di battaglia vera e propria. Al termine del match il nativo di Manacor ha parlato in conferenza stampa, iniziando ovviamente dalla sua condizione fisica: “Non so. Susono molto chiaro, non devo nascondere nulla alla mia età. Ho quello che ho nel ...

