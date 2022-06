Roland Garros 2022, Novak Djokovic: “Mi ha sorpreso la tenuta fisica di Nadal. Ha giocato meglio i momenti decisivi” (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’ennesima sfida della saga tra Novak Djokovic e Rafael Nadal elegge il maiorchino e lo spedisce alla semifinale del Roland Garros 2022, nella quale affronterà Alexander Zverev, “giustiziere” dell’astro nascente spagnolo Carlos Alcaraz. La sfida valevole per i quarti di finale del Major parigino è entrata subito di diritto nella storia del tennis. 4 set, punteggio di 6-2, 4-6, 6-2 e 7-6 (4) a lato di oltre 4 ore di gioco a livelli celestiali. La vittoria, come detto, è andata allo spagnolo che proverà a cogliere il successo numero 14 sulla terra rossa del Philippe Chatrier, mentre il serbo non potrà difendere il titolo conquistato un anno fa. Al termine della sfida il numero uno del mondo ha analizzato quanto accaduto in campo nel corso della conferenza stampa e ha subito reso onore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’ennesima sfida della saga trae Rafaelelegge il maiorchino e lo spedisce alla semifinale del, nella quale affronterà Alexander Zverev, “giustiziere” dell’astro nascente spagnolo Carlos Alcaraz. La sfida valevole per i quarti di finale del Major parigino è entrata subito di diritto nella storia del tennis. 4 set, punteggio di 6-2, 4-6, 6-2 e 7-6 (4) a lato di oltre 4 ore di gioco a livelli celestiali. La vittoria, come detto, è andata allo spagnolo che proverà a cogliere il successo numero 14 sulla terra rossa del Philippe Chatrier, mentre il serbo non potrà difendere il titolo conquistato un anno fa. Al termine della sfida il numero uno del mondo ha analizzato quanto accaduto in campo nel corso della conferenza stampa e ha subito reso onore ...

Advertising

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - Affaritaliani : Roland Garros, Trevisan in semifinale: dopo l'anoressia arriva la rivincita - infoitsport : Nadal si riprende il suo Roland Garros -