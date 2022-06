Roland Garros 2022: Martina Trevisan è tra le migliori quattro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una favola che continua la sua meravigliosa narrazione all’ombra della Torre Eiffel. Lo scenario di questa fiaba sportiva, che ancora deve conoscere il finale (sperando che sia lieto), è il Roland Garros 2022 e la protagonista, come la più bella delle Cenerentole, è Martina Trevisan. La tennista fiorentina è l’unica italiana, tra categoria maschile e femminile, ad essere ancora in gioco sulla terra parigina di uno degli Slam più famoso ed importanti del circuito del tennis internazionale. Un percorso, quello dell’italiana, nato sotto la buona stella marocchina: prima della manifestazione transalpina, infatti, la 28enne aveva vinto il WTA 250 di Rabat presentandosi con rinnovata fiducia all’Open di Francia. Adesso è in semifinale. Adesso può sognare, davvero, in grande. Roland ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una favola che continua la sua meravigliosa narrazione all’ombra della Torre Eiffel. Lo scenario di questa fiaba sportiva, che ancora deve conoscere il finale (sperando che sia lieto), è ile la protagonista, come la più bella delle Cenerentole, è. La tennista fiorentina è l’unica italiana, tra categoria maschile e femminile, ad essere ancora in gioco sulla terra parigina di uno degli Slam più famoso ed importanti del circuito del tennis internazionale. Un percorso, quello dell’italiana, nato sotto la buona stella marocchina: prima della manifestazione transalpina, infatti, la 28enne aveva vinto il WTA 250 di Rabat presentandosi con rinnovata fiducia all’Open di Francia. Adesso è in semifinale. Adesso può sognare, davvero, in grande....

