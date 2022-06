Roland Garros 2022, Djokovic: “Nadal ha mostrato il campione che è. Giocare in notturna? La TV dà i soldi e decide” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Rafa è stato migliore di me nei momenti importanti. Ha iniziato molto bene, con 6-2 3-0 col doppio break. Sono stato in grado di ripartire e vincere il set, ma poi lui ha giocato due o tre buoni game all’inizio del terzo set e ha portato il suo tennis a un altro livello, in particolare all’inizio di tutti i set tranne il quarto. Ho avuto le mie possibilità, servendo per il set nel quarto, ma è stata una partita che sarebbe potuta andare in entrambi i modi. Ha mostrato perché è il grande campione che è, essendo mentalmente forte e finendo la partita come ha fatto. Congratulazioni a lui e alla sua squadra, se l’è meritata”. Novak Djokovic rende merito a Rafa Nadal dopo la vittoria dello spagnolo nei quarti di finale dei Roland Garros 2022. Una sfida cominciata in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Rafa è stato migliore di me nei momenti importanti. Ha iniziato molto bene, con 6-2 3-0 col doppio break. Sono stato in grado di ripartire e vincere il set, ma poi lui ha giocato due o tre buoni game all’inizio del terzo set e ha portato il suo tennis a un altro livello, in particolare all’inizio di tutti i set tranne il quarto. Ho avuto le mie possibilità, servendo per il set nel quarto, ma è stata una partita che sarebbe potuta andare in entrambi i modi. Haperché è il grandeche è, essendo mentalmente forte e finendo la partita come ha fatto. Congratulazioni a lui e alla sua squadra, se l’è meritata”. Novakrende merito a Rafadopo la vittoria dello spagnolo nei quarti di finale dei. Una sfida cominciata in ...

