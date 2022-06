Roberto Mancini prima di Italia-Argentina: “Gara che concluderà un ciclo” (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Italia è pronta ad affrontare l’Argentina di Lionel Messi nella Finalissima 2022 che metterà di fronte i campioni d’Europa ed i campioni del Sudamerica. Una Gara che si prospetta vibrante ed interessante, con la Nazionale azzurra del Commissario Tecnico Roberto Mancini che vorrà vincere per chiudere idealmente il ciclo con diversi calciatori prima di dare spazio alle nuove leve. Le parole di Roberto Mancini prima della partita “Sarà la Gara che concluderà un ciclo – ha detto il CT dell’Italia in conferenza stampa –. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’è pronta ad affrontare l’di Lionel Messi nella Finalissima 2022 che metterà di fronte i campioni d’Europa ed i campioni del Sudamerica. Unache si prospetta vibrante ed interessante, con la Nazionale azzurra del Commissario Tecnicoche vorrà vincere per chiudere idealmente ilcon diversi calciatoridi dare spazio alle nuove leve. Le parole didella partita “Sarà lacheun– ha detto il CT dell’in conferenza stampa –. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ??? L'intervista al Ct Roberto #Mancini alla vigilia della Finalissima #ItaliaArgentina #Azzurri… - DailyPostNGR : Finalissima 2022: Italy coach, Roberto Mancini sends message to Argentina’s Sergio Aguero - mukhtharian : RT @DailyPostNGR: Finalissima 2022: Italy coach, Roberto Mancini sends message to Argentina’s Sergio Aguero - NenykoNews : Finalissima 2022: Roberto Mancini, Italy’s coach, sends a message to Argentina’s Sergio Aguero - newsunplug : Finalissima 2022: Italy coach, Roberto Mancini sends message to Argentina’s Sergio Aguero -