Ritorno Cavani, De Maggio categorico, esclude la possibilità (Di mercoledì 1 giugno 2022) De Maggio: “I tifosi si mettano l’anima in pace, Cavani non torna perché non è un obiettivo” Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 1 giugno 2022) De: “I tifosi si mettano l’anima in pace,non torna perché non è un obiettivo” Valter De, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

_oddaen_ : @forumJuventus Mo' registrava un documentario un anno fa per dare l'annuncio del ritorno alla Juve. Quasi quasi pr… - HastaLaVistRafa : @AndreaTiberio7 il solito discorsetto che fa quando è costretto a pagare alti ingaggi. Questo discorso lho sentito… - SiamoPartenopei : Corbo: 'De Laurentiis è bravo a scegliere gli allenatori. Ritorno di Cavani? Bisogna vedere in che condizioni è' - sscalcionapoli1 : ADL chiude al gran ritorno: “Cavani? Mai avuto contatti. Neppure per Vecino” - tuttonapoli : ADL chiude al gran ritorno: 'Cavani? Mai avuto contatti. Neppure per Vecino' -