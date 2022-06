Ritorno amaro a Wembley per l’Italia, l’Argentina di Messi batte gli Azzurri 3-0 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ritorno a Wembley dal retrogusto amaro per l’Italia di Roberto Mancini, battuta dall’Argentina 3 a 0 nella sfida di questa sera a Londra per la Finalissima 2022. I campioni del Sudamerica, grazie ai gol di Lautaro, di Di Maria e di Dybala hanno così vinto la terza edizione della Coppa dei campioni Conmebol-Uefa, contesa tra le due nazionali vincitrici delle rispettive competizioni continentali: l’Italia campione d’Europa e l’Argentina che ha conquistato la Coppa America nel 2021. Ma la partita di stasera ha segnato anche l’addio alla Nazionale del capitano Giorgio Chiellini. Il difensore, su Instagram, ha scritto un commosso saluto alla maglia azzurra: «Questa maglia l’ho sognata, per questa maglia ho combattuto, con questa maglia ho vinto, di questa maglia amo tutto, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022)dal retrogustoperdi Roberto Mancini, battuta dal3 a 0 nella sfida di questa sera a Londra per la Finalissima 2022. I campioni del Sudamerica, grazie ai gol di Lautaro, di Di Maria e di Dybala hanno così vinto la terza edizione della Coppa dei campioni Conmebol-Uefa, contesa tra le due nazionali vincitrici delle rispettive competizioni continentali:campione d’Europa eche ha conquistato la Coppa America nel 2021. Ma la partita di stasera ha segnato anche l’addio alla Nazionale del capitano Giorgio Chiellini. Il difensore, su Instagram, ha scritto un commosso saluto alla maglia azzurra: «Questa maglia l’ho sognata, per questa maglia ho combattuto, con questa maglia ho vinto, di questa maglia amo tutto, ...

