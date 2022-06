Ritorno alle origini: il reggiseno con le foglie di fico è il trend di cui abbiamo bisogno (?) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo hanno sfoggiato Chiara Ferragni, Elodie e Gilda Ambrosio (molto simile anche Bella Hadid): il capo del momento, che viaggia sui social ed è ora sold out, è in pratica il primo indumento conosciuto nella storia biblica: la foglia di fico versione reggiseno. Da Eva a Instagram, e Ritorno Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lo hanno sfoggiato Chiara Ferragni, Elodie e Gilda Ambrosio (molto simile anche Bella Hadid): il capo del momento, che viaggia sui social ed è ora sold out, è in pratica il primo indumento conosciuto nella storia biblica: la foglia diversione. Da Eva a Instagram, e

Advertising

LiaCapizzi : Non entro nel merito della scelta ma una cosa voglio dirla. Per aver ridato entusiasmo alla nazionale, per quella n… - Palermofficial : Finale Play Off ?? @PadovaCalcio: l’andata si giocherà il 5 giugno alle ore 21:00. Ritorno al Renzo Barbera il 12 gi… - JuventusFCYouth : UPDATE #Under19 femminile | Il match di ritorno dei quarti di finale Scudetto tra bianconere e San Marino Academy s… - CarmineFebo666 : RT @Stetobald: Secondo voi alle parole di Maldini alla Gazzetta ci credevano quanto al derby di ritorno prima che Giroud si girasse o al go… - ConfesercentiB : A @ZolaPredosa è di nuovo “#Notte d’#estate”. Ritorna l’evento promosso dal commercio locale. #Giovedì2giugno2022,… -