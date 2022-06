RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #59 31 05 2022

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Idella 59° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Twitch della SIW) andato in scena Martedì: Ivan Lacroix batte Emily Ramirez Fatal 4 Way Tag Team MatchTaoma Twin & Steve Valentino battono High Society, Most Wanted e Ammazza Eroi Nico Inverardi batte Leon Chiro