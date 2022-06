Rischio carestia nel Corno d'Africa (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) - Milioni di persone rischiano la fame nel Corno d'Africa, a causa della peggiore siccità degli ultimi 40 anni. E' l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite e dalle agenzie umanitarie: infatti la stagione delle piogge di marzo-maggio scorsi è stata probabilmente la più secca mai registrata, e sta aggravando l'emergenza umanitaria in Etiopia, Somalia e in alcune aree del Kenya. Secondo le stime, in Africa orientale 16,7 milioni di persone si trovano attualmente in una situazione di grave insicurezza alimentare e questa cifra potrebbe salire a 20 milioni entro settembre. Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) - Milioni di persone rischiano la fame neld', a causa della peggiore siccità degli ultimi 40 anni. E' l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite e dalle agenzie umanitarie: infatti la stagione delle piogge di marzo-maggio scorsi è stata probabilmente la più secca mai registrata, e sta aggravando l'emergenza umanitaria in Etiopia, Somalia e in alcune aree del Kenya. Secondo le stime, inorientale 16,7 milioni di persone si trovano attualmente in una situazione di grave insicurezza alimentare e questa cifra potrebbe salire a 20 milioni entro settembre.

Non per beneficenza, ma per sopravvivenza Se in Africa arriva la carestia e non il grano, allora saranno centinaia di migliaia che sceglieranno il rischio di morire in mare al posto del rischio di morire di fame. Nulla in caso di carestia ...

Ucraina, Unione europea e il grano: «Avanti con il piano Onu per sbloccare i porti». La Turchia potrebbe scortare le navi BRUXELLES Avanti con il piano Onu sul grano. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per rompere il blocco dei porti sul Mar Nero e consentire agli oltre 22 milioni di tonnellate ...