Rinnovo Sarri, accordo con la Lazio fino al 2025: si attende l’ufficialità (Di mercoledì 1 giugno 2022) Maurizio Sarri ha firmato il Rinnovo con la Lazio fino al giugno del 2025. Manca solamente l’annuncio ufficiale La telenovela iniziata a dicembre è giunta alla conclusione. Maurizio Sarri ha firmato il Rinnovo con la Lazio fino al 2025 e manca ora solamente l’annuncio ufficiale. A riportarlo è Alfredo Pedullà, che sottolinea come Sarri avrà in qualche modo quelle garanzie tecniche che chiedeva da qualche mese a questa parte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Maurizioha firmato ilcon laal giugno del. Manca solamente l’annuncio ufficiale La telenovela iniziata a dicembre è giunta alla conclusione. Maurizioha firmato ilcon laale manca ora solamente l’annuncio ufficiale. A riportarlo è Alfredo Pedullà, che sottolinea comeavrà in qualche modo quelle garanzie tecniche che chiedeva da qualche mese a questa parte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : Alle 19 #Sarri ha ??? il rinnovo con la #Lazio. Significa che in qualche modo avrà le garanzie anche di mercato - AlfredoPedulla : L’amore di #Mertens per #Napoli è immenso, eterno. Non potrà mai essere una questione di ??. Sul rinnovo vedremo svi… - tvdellosport : ??ESCLUSIVA - LAZIO, SARRI FIRMA FINO AL 2025 Come rivelato da Alfredo Pedullà, #Sarri ha firmato il rinnovo con l… - CoreLaziale : Spero che dietro al rinnovo fino al 2025 di Sarri ci sia qualcosa di concreto e non le solite favolette raccontate… - laziokuwait : RT @AlfredoPedulla: Alle 19 #Sarri ha ??? il rinnovo con la #Lazio. Significa che in qualche modo avrà le garanzie anche di mercato -