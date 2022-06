Rincari | l’allarme di Assoutenti | “Oltre 25 milioni di italiani verseranno in grave disagio economico Governo blocchi i prezzi | basta coi bonus”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “Con questistiamo vivendo una situazione economica molto pesante e i più colpiti sono le fasce a basso reddito. E purtroppo sarà sempre più complicato. Secondo i nostri studi, superiamo i 25diche saranno in condizioni didi fronte a questiche minacciano di salire ancora”. Èlanciato ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal presidente di, Furio Truzzi, che aggiunge: “Già a febbraio ipotizzavo che l’inflazione, attualmente al 6,9%, sarebbe galoppata fino al 10%. E piano piano ci stiamo arrivando”. Truzzi spiega che isui beni di prima necessità dovranno comportare presto per i consumatori un cambiamento delle ...

Advertising

Mary35999509 : RT @ilgiornale: La Cgia di Mestre lancia l'allarme sugli effetti negativi della guerra: così si 'bruciano' 24 miliardi di crescita. Monito… - ilgiornale : La Cgia di Mestre lancia l'allarme sugli effetti negativi della guerra: così si 'bruciano' 24 miliardi di crescita.… - RedaFree_it : ?Caffè al bar, scatta l’allarme #rincari: prezzi esorbitanti per un espresso al bancone ?? #carobollette e costo de… -

che si stanno registrando ormai da mesi stanno mettendo in difficoltà tutti: famiglie, imprese, associazioni e anche enti locali.lanciato da tempo dai Comuni sta trovando alcune ......di acqua per crescere e assicurare la produzione di cibo Made in Italy sulle tavole degli italiani in un momento peraltro difficile a causa della guerra in Ucraina e dei. È questo...