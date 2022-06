RiminiWellness 2022, anteprima della nuova linea Jadea Fitness (Di mercoledì 1 giugno 2022) RIMINI – La nuova linea Jadea Fitness, frutto dell’accordo di produzione su licenza tra Jadea e Norman Group, si svela per la prima volta al pubblico in occasione di RiminiWellness 2022. Dal 02 al 05 giugno, la kermesse più importante dedicata al mondo del benessere e dell’attività fisica si prepara ad ospitare l’attesa collezione sportswear della prossima stagione Jadea Fitness Autunno Inverno 2022/2023. Jadea Fitness è la collezione nata dall’accordo tra Jadea, il celebre brand italiano di intimo casualwear, e Norman Group, azienda italiana leader in Europa nella tecnologia di abbigliamento seamless che si occuperà di produrre la ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 giugno 2022) RIMINI – La, frutto dell’accordo di produzione su licenza trae Norman Group, si svela per la prima volta al pubblico in occasione di. Dal 02 al 05 giugno, la kermesse più importante dedicata al mondo del benessere e dell’attività fisica si prepara ad ospitare l’attesa collezione sportswearprossima stagioneAutunno Inverno/2023.è la collezione nata dall’accordo tra, il celebre brand italiano di intimo casualwear, e Norman Group, azienda italiana leader in Europa nella tecnologia di abbigliamento seamless che si occuperà di produrre la ...

