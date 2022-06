Regolamento Italia-Argentina: cosa succede in caso di pareggio Finalissima 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Nazionale scende in campo per la Finalissima 2022: ecco il Regolamento di Italia-Argentina e cosa succede in caso di pareggio. A Wembley le due selezioni che si sono aggiudicate gli ultimi campionati continentali, vale a dire gli Europei per gli azzurri di Mancini e la Copa America per l’Albiceleste di Scaloni, si affrontano in questa partita secca che è poco più di un’amichevole. Lo testimonia anche il Regolamento: in caso di parità al 90?, non si disputeranno i tempi supplementari così come accade nelle manifestazioni più prestigiose, ma si passerà direttamente ai calci di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Nazionale scende in campo per la: ecco ildiindi. A Wembley le due selezioni che si sono aggiudicate gli ultimi campionati continentali, vale a dire gli Europei per gli azzurri di Mancini e la Copa America per l’Albiceleste di Scaloni, si affrontano in questa partita secca che è poco più di un’amichevole. Lo testimonia anche il: indi parità al 90?, non si disputeranno i tempi supplementari così come accade nelle manifestazioni più prestigiose, ma si passerà direttamente ai calci di rigore. SportFace.

Advertising

Mundotkd : RT @taekwondofita: Si è svolto oggi, al l’Ergife hotel, l’Head of Meeting alla presenza di tutti i tecnici che parteciperanno al Grand Prix… - taekwondofita : Si è svolto oggi, al l’Ergife hotel, l’Head of Meeting alla presenza di tutti i tecnici che parteciperanno al Grand… - CalcioWeb : Perché si gioca #ItaliaArgentina? Tutto sulla #Finalissima, il regolamento - Sport_Fair : #ItaliaArgentina, tutto sulla #Finalissima: perché si gioca e il regolamento - cheaterbag : RT wireditalia 'Il Belpaese non ha ancora recepito le indicazione di un regolamento del 2020, designando l'autorità… -