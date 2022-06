Regina Elisabetta, l’incidente prima del Giubileo: le sue condizioni (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Regina Elisabetta II ha avuto un incidente prima del Giubileo di Platino, che avrà luogo dal 2 al 5 giugno. Ecco cosa le è successo e cosa farà in questo lungo fine settimana che è stato dichiarato festa nazionale in Inghilterra. Dal 2 al 5 giugno tutta l’Inghilterra si fermerà per festeggiare in un L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) LaII ha avuto un incidentedeldi Platino, che avrà luogo dal 2 al 5 giugno. Ecco cosa le è successo e cosa farà in questo lungo fine settimana che è stato dichiarato festa nazionale in Inghilterra. Dal 2 al 5 giugno tutta l’Inghilterra si fermerà per festeggiare in un L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ilpost : Alcune delle pietrone di #Stonehenge sono state illuminate con le immagini della regina Elisabetta II in occasione… - ilpost : I ritratti della regina Elisabetta II proiettati sul monumento di Stonehenge, per il Platinum Jubilee - Agenzia_Ansa : Giubileo di Platino, tutto pronto per i festeggiamenti di Elisabetta II, la 96enne regina da record. La nazione agg… - CharlesLydgate : @Quellasospesa Faccia incazzata. Occhialini. Vestito scuro. Dai che vestita come una istitutrice inglese dell'epoc… - Yogaolic : RT @confundustria: Tg5 servizio su #FestadellaRepubblica 24 secondi, sul giubileo della Regina Elisabetta 138 secondi . -